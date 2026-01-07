Ο Ρώσος εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ έχασε τη ζωή του όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μπλέχτηκε σε καλώδια ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια συνετρίβη. Από το τραγικό περιστατικό δημοσιεύτηκε ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, η τραγωδία σημειώθηκε στο Περμ στα Ουράλια όρη της Ρωσίας. Το ελικόπτερο πετούσε σε χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα να «πέσει» στα καλώδια και εν συνεχεία, στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι.

Πέρα από τον Γκιμαντουτντίνοφ, που ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, τη ζωή του έχασε και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρείας, ο οποίος ταξίδευε μαζί του.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της επιχείρησης και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας: