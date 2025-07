Η Φινλανδία γνωρίζει τη μεγαλύτερη περίοδο θερμοκρασιών άνω των 30 βαθμών Κελσίου, καταρρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ρεκόρ θερμοκρασίας των τελευταίων 50 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας.

Ο υδράργυρος ανήλθε στους 30,3 βαθμούς Κελσίου πριν από τη μεσημέρι στην κοινότητα Παρίκαλα, στην ανατολική Φινλανδία, γεγονός που σηματοδοτεί πως οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας για 14 συναπτές ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13 συναπτών ημερών που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1972.

Finland sees longest period of temperatures above 30C.

Finland breaks a 50-year-old weather record with the longest stretch of temperatures above 30C, reports the Finnish Meteorological Institute.https://t.co/eI0Fogc4od

