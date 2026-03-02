Έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου.

Σταδιακά ξεκινά η μετάβαση των υπαλλήλων του στους χώρους του αεροδρομίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου».

Ακόμη, «δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις».