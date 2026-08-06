Η Ελίζαμπεθ Ντέστα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όταν μια φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε ένας τουρίστας κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησής τους δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Η φυσική της ομορφιά και η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της εντυπωσίασαν χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες γέμισαν το διαδίκτυο με θετικά σχόλια.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ελίζαμπεθ εμφανίστηκε με μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο makeup artist Marzel Makeup επιμελήθηκε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της, αναδεικνύοντας μια πιο λαμπερή και glamorous εκδοχή της, η οποία συγκέντρωσε ξανά χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια στα social media.

2/2 BLACK IS BEAUTIFUL 😍 CC: We are Africa 🌍 pic.twitter.com/rbNBHF6dCX — EQRAAAM (@Eqraaam) August 5, 2026

Πολλοί σχολίασαν ότι, είτε χωρίς ίχνος μακιγιάζ είτε με επαγγελματική περιποίηση, η Ελίζαμπεθ διατηρεί την ίδια ξεχωριστή γοητεία. Όπως ανέφεραν, η εντυπωσιακή της παρουσία οφείλεται κυρίως στα φυσικά χαρακτηριστικά και την αυθεντική της ομορφιά και όχι στη χρήση καλλυντικών.