Συμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου «κέντρου επιστροφής» (Return Hub) μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, στη Ρουάντα, αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, πέντε κράτη-μέλη, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Συνόδου για το μεταναστευτικό που διεξάγεται στη Βιέννη.

Όπως μεταδίδει το Euronews, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Κιγκάλι και των πέντε ευρωπαϊκών χωρών έρχεται ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Πώς θα λειτουργήσει η πιλοτική εγκατάσταση στο Κιγκάλι

Η πιλοτική δομή στη Ρουάντα προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2027 και το πλαίσιο λειτουργίας της καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους:

Χωρητικότητα και κατανομή: Σε πρώτη φάση, το κέντρο θα φιλοξενήσει περίπου 100 άτομα που θα απελαθούν από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες, με καθεμία να αποστέλλει περίπου 20 άτομα στο Κιγκάλι.

Κατηγορία φιλοξενουμένων: Η δομή δεν θα εξετάζει αιτήσεις ασύλου, αλλά έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο που έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και διαθέτουν οριστικές αποφάσεις απέλασης, ενόσω οι ευρωπαϊκές αρχές διευθετούν την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους.

Ανοικτός χαρακτήρας και ένταξη: Επειδή τα κέντρα επιστροφών λειτουργούν ως προσωρινοί χώροι φιλοξενίας, η εγκατάσταση στο Κιγκάλι δεν θα είναι κλειστή δομή. Θα αποτελείται από ανοικτές δομές, όπου οι φιλοξενούμενοι θα λαμβάνουν άδεια παραμονής και θα κινούνται ελεύθερα στην αφρικανική χώρα, με στόχο την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Αντιδράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στάση των διεθνών οργανισμών

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει επιφυλάξεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικούς παρατηρητές, οι οποίοι εγείρουν ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, τη νομική ευθύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη μεταφορά μεταναστών εκτός συνόρων της ΕΕ.

Παράλληλα, επικριτές αμφισβητούν την επιλογή του Κιγκάλι λόγω του ιστορικού της Ρουάντα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορισμένων δημοκρατικών προτύπων, υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει τέτοια κέντρα μόνο σε τρίτες χώρες όπου τηρούνται τα διεθνή πρότυπα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Από την πλευρά τους, οι πέντε χώρες υποστηρίζουν ότι το σχέδιο συμμορφώνεται πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις, και ότι θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης (IOM). Ωστόσο, οι δύο διεθνείς οργανισμοί δεν μετέχουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις για τις διαδικασίες και ενδέχεται να αποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο ρόλος της Ελλάδας και οι διευκρινίσεις του Θάνου Πλεύρη

Ως μέλος του στενού πυρήνα χωρών (Core Group) μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία, η Ελλάδα επιδιώκει τη μετάβαση από τις πολιτικές διακηρύξεις σε ένα πρακτικό μοντέλο επιστροφών μέσω τρίτων χωρών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει τονίσει ότι ο όρος «Return Hub» δεν συνεπάγεται κλειστές φυλακές: «Δεν μιλάμε για κέντρα με την έννοια ότι κάποιος του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίπτεται στέλνεται σε κλειστή εγκατάσταση σε τρίτη χώρα».

Αναφερόμενος δε στη συμμετοχή των διεθνών οργανισμών για την παροχή τεχνογνωσίας και την επιτόπια παρακολούθηση, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη παραμένει ακέραια στα πέντε κράτη-μέλη: «Προφανώς, δεν πρόκειται να μεταθέσουμε αυτή την ευθύνη αλλού. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την παρουσία διεθνών οργανισμών, αλλά η ευθύνη βαρύνει από κοινού τις πέντε χώρες».