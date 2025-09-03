Τα όρια των υποδομών σε δημοφιλή ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος, και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο ρεπορτάζ της taz με τον τίτλο: « Προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Κολυμπώντας σε σπουπίδια και καφέ λάσπη». Αφορμή η υπόθεση των λυμάτων από προβλήματα στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. «Αιτία η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κι ένας αγωγός που έχει φράξει και που θα έπρεπε να οδηγεί τα λύματα στον βυθό».

Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, «σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού». Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης: την αρχική άρνηση του δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη, την παρέμβαση της Εισαγγελίας, την αποστολή τεχνικού κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στο νησί. Σύμφωνα με την taz, «η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ήταν μία εκ των πολλών, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με στόχο να αντικαταστήσει το προβληματικό προϋπάρχον σύστημα της δεκαετίας του 1980. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέθηκε σε εφαρμογή με σημαντική καθυστέρηση το 2018». Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην παραδοχή εν τέλει του δημάρχου ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε κανονικά».

Σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι «η Πάτμος δεν είναι εξαίρεση. Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου με πάνω από 10.000 κατοίκους τον χειμώνα, που όμως το καλοκαίρι κατακλύζεται από τουρίστες, ένας αγωγός ηλικίας 33 χρόνων έσπασε πρόσφατα στην παραλία Πλατύς Γιαλός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Για τους παραθεριστές αυτό σήμαινε: κολύμπι στη βρομιά».

Κλείνοντας σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των λυμάτων που ωθεί τη χώρα στα όριά της. Οι υποδομές στην Ελλάδα υποφέρουν κάτω από το βάρος του μαζικού τουρισμού – είτε πρόκειται για διακοπές ρεύματος, προβλήματα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μποτιλιαρίσματα». Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι «παρά τη ζέστη που εμμένει, την ακραία ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο ελληνικός τουριστικός κλάδος οδεύει ξανά προς μια χρονιά ρεκόρ».

Πηγή: DW