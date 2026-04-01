Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για την κατάσταση στον Λίβανο, έπειτα από σειρά περιστατικών κατά τα οποία χτυπήθηκαν δυνάμεις της UNIFIL.

Η Ελλάδα, καταδίκασε έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της UNIFIL υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη κρίση «δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους τους κυανόκρανους της UNIFIL».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη δολοφονία τριών Ινδονήσιων κυανόκρανων και σημείωσε ότι οι επιθέσεις κατά προσωπικού του ΟΗΕ «συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και της απόφασης 1701», ζητώντας «πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία».

Ως προς την πολιτική διάσταση, η ελληνική πλευρά τόνισε ότι ο Λίβανος «συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα μιας σύγκρουσης που ούτε επέλεξε ούτε μπορεί να αντέξει», επαναλαμβάνοντας την καταδίκη των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Iσραήλ, οι οποίες «πυροδότησαν έναν επικίνδυνο κύκλο περιφερειακής κλιμάκωσης».

Παράλληλα, χαιρέτισε ως «ιστορική και θαρραλέα» την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, κρίνοντας ότι πρόκειται για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η Αθήνα επανέλαβε την υποστήριξή της προς τον Πρόεδρο Αούν και τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ «έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα», αλλά προειδοποιώντας ότι «κάθε περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί».

Η κ. Μπαλτά τόνισε ακόμη ότι «οι άμαχοι σηκώνουν το βαρύτερο φορτίο της κρίσης», με πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους, και υπογράμμισε ότι πολιτικές υποδομές «δεν αποτελούν νόμιμους στόχους».

“Σε πλήρη αλληλεγγύη προς τον λαό του Λιβάνου, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως στην έκτακτη έκκληση του OCHA, διαθέτοντας σημαντική οικονομική συνεισφορά. Επίσης, ολοκληρώνουμε τη συνεισφορά μας για την ενίσχυση του τομέα της υγείας στο Λίβανο” ανέφερε η κ. Μπαλτά.

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «στιγμή ευθύνης και αποκλιμάκωσης», σημειώνοντας ότι ο Λίβανος αξίζει «ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ