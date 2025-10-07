Eτήσια ανοιχτή συζήτηση για το θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια (WPS)», με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την υιοθέτηση του ιστορικού Ψηφίσματος 1325 (2000) πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στην ενημέρωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η Εκτελεστική Διευθύντρια της UN Women Σίμα Μπάους.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Α. Μπαλτά στην παρέμβασή της επιβεβαίωσε την αταλάντευτη υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια και τόνισε ότι η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ισότητα των φύλων.

Καταδίκασε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για λογοδοσία και τόνισε επίσης την ανάγκη για πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, καθώς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η κ. Μπαλτά ανέδειξε τη βαρύτητα που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλη τη δημόσια διοίκηση και τις διαδικασίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Επίσης εξήρε το έργο της Εκτελεστικής Διευθύντριας του UN Women, Σίμα Μπάους, και της ομάδας της για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών.

Γκουτέρες: «Η ηγεσία των γυναικών είναι θεμέλιο για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι «συγκεντρωνόμαστε σε αίθουσες γεμάτες πεποίθηση και δέσμευση — μόνο για να αποτύχουμε όταν πρόκειται για πραγματική αλλαγή στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών που ζουν μέσα σε συγκρούσεις».

Επισήμανε ότι «μιλάμε για συμμετοχή, κι όμως οι γυναίκες παραμένουν εκτός των διαπραγματεύσεων, μιλάμε για προστασία, κι όμως η σεξουαλική βία συνεχίζεται ατιμώρητα».

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από θανατηφόρες συγκρούσεις, ενώ τα περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά κοριτσιών αυξήθηκαν κατά 35%, με «ορισμένες περιοχές όπου τα κορίτσια αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των θυμάτων».

Αναφερόμενος στο Αφγανιστάν, έκανε λόγο για «συστηματική διαγραφή των γυναικών και των κοριτσιών από τη δημόσια ζωή», ενώ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, το Σουδάν, την Αϊτή και τη Μιανμάρ οι γυναίκες «αντιμετωπίζουν φρικτά επίπεδα βίας και σοβαρούς κινδύνους».

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε τα κράτη μέλη να «επιταχύνουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Συμφώνου για το Μέλλον», παρουσιάζοντας οκτώ άξονες δράσης: χρηματοδότηση, συμμετοχή, λογοδοσία, προστασία, εθνική ενσωμάτωση, οικονομική ασφάλεια, στήριξη γυναικείων οργανώσεων και “επανάσταση δεδομένων με βάση το φύλο”.

«Όταν οι γυναίκες ηγούνται, ακολουθεί η ειρήνη. Ας περάσουμε επιτέλους από τις δεσμεύσεις στην πράξη» σημείωσε ο κ. Γκουτέρες.

Με τη σειρά της η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women, Σίμα Μπάους, προειδοποίησε ότι «τα θεμέλια της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας απειλούνται» καθώς «οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται και η ισότητα των φύλων δέχεται νέα οπισθοδρόμηση».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, υπογράμμισε ότι «το 92% των Αφγανών πιστεύουν πως τα κορίτσια πρέπει να μπορούν να φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και ότι «η ελπίδα των Αφγανών γυναικών δεν είναι απλή ευχή, είναι πολιτική δήλωση και πηγή έμπνευσης».

Σχετικά με τη Γάζα, μίλησε για «μια αχτίδα ελπίδας μέσα στον πόνο και την απώλεια», εκφράζοντας την ευχή να οδηγήσει «σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, όπου όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια θα ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η επόμενη 25ετία της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια πρέπει να χαρακτηρίζεται από «στοχευμένη χρηματοδότηση, σαφείς εντολές και μηχανισμούς λογοδοσίας».