Στο κέντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, εισέρχεται δυναμικά ο Άρης (Αριστείδης) Κουρκουμέλης, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, ως Υφυπουργός Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) της Κυβέρνησης Τραμπ.

Η ανακοίνωση του διορισμού του αναφέρει στο επίσημο κείμενο της «τη σημασία του έργου του, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για την ελληνική ομογένεια, τη χώρα του και την οικογένειά του.»

Ο Άρης Κουρκουμέλης, είναι γιος των επιχειρηματιών Τομ και Κάθυς Κουρκουμέλη, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, των οποίων η πορεία συνδέεται άρρηκτα με το επιχειρείν, αλλά και με το φιλανθρωπικό έργο.

Η απόφασή του, να συστήσει τον εαυτό του στον πολιτικό κόσμο ως «Αριστείδης», τιμά την ελληνική κοινότητα στην Αμερική, ενώ δείχνει τους ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες του.

Το γεγονός ότι ο Αριστείδης Κουρκουμέλης δεν αποποιείται της ελληνικής του ταυτότητας, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική πολιτική σκηνή, αναδεικνύει το βαθύ σεβασμό του, προς την κληρονομιά του και τις αξίες του.

Αναλαμβάνει Κρίσιμο Ρόλο Στο DHS

Ο Άρης Κουρκουμέλης, από την 1η Αυγούστου, ανέλαβε καθήκοντα στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ως Βοηθός Υπουργού για το Εμπόριο και Οικονομική Ασφάλεια.

Στην κορωνίδα των προτεραιοτήτων του και του πεδίου των ευθυνών του, βρίσκεται η προσπάθεια για την αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών, όπως ο στρατηγικός ανταγωνισμός, η καταναγκαστική εργασία, οι δυσλειτουργίες στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι ξένες επενδύσεις και η παράνομη εκμετάλλευση του νόμιμου εμπορίου.

Ο Κουρκουμέλης εκπροσωπεί το DHS σε δύο καίριες κυβερνητικές επιτροπές: την Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS) και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ξένης Συμμετοχής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών (Team Telecom).

Παράλληλα, συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και διεθνείς εταίρους, αναφορικά με τα κρίσιμα θέματα εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας.

Ιστορικό και Στρατηγική Κατεύθυνση

Πριν από την ανάληψη του ρόλου του στο DHS, ο Άρης Κουρκουμέλης, είχε διαγράψει ήδη μια εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία, στον τομέα του διοικητικού και διεθνούς εμπορικού δικαίου.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής (LL.M.) από το Columbia Law School και Πτυχίου Νομικής (J.D.) από το New York Law School.

Η νέα του θέση ως Βοηθός Υπουργού, αποτελεί σταθμό για τη σταδιοδρομία του, και αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην ελληνική ομογένεια.