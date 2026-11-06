Την αθωότητά του διατράνωσε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου ένας 46χρονος Έλληνας, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο κατηγορούμενος (Ι.Α.), ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, εμφανίστηκε στο δικαστήριο περιοριζόμενος αποκλειστικά στην επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων και στη δήλωση μη παραδοχής των κατηγοριών.

Το χρονικό της φερόμενης παρακολούθησης

Σύμφωνα με τον φάκελο που έχει σχηματίσει η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία, ο 46χρονος φέρεται να ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός του 2026, έχοντας ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών για έναν γνωστό Ιρανό δημοσιογράφο.

Όπως υποστήριξαν οι εισαγγελικές αρχές, ο κατηγορούμενος έθεσε υπό στενή παρακολούθηση διάφορα σημεία σε Λονδίνο και Μπράιτον που συνδέονταν με τον στόχο του. Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος δράσης που περιγράφεται στη δικογραφία, καθώς παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη χρήση μιας κρυφής κάμερας, την οποία είχε καμουφλάρει μέσα σε μια κάλτσα και την είχε κρύψει στις φυλλωσιές ενός δέντρου, προκειμένου να καταγράφει διακριτικά τις κινήσεις του δημοσιογράφου.

Η δράση του έλαβε τέλος τον Μάιο του 2026, όταν και συνελήφθη σε μια παραθαλάσσια πόλη της νότιας Αγγλίας. Ήδη από τις πρώτες ανακρίσεις, ο άνδρας απέρριψε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο ρόλος του «Iran International»

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων ανήκει στο δυναμικό του Iran International. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό δίκτυο που ασκεί οξεία κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης, το οποίο από την πλευρά του, σύμφωνα και με τους Βρετανούς εισαγγελείς, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο μέσο ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Ο 46χρονος διώκεται με βάση την αυστηρή βρετανική νομοθεσία περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act), καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η δραστηριότητά του επί βρετανικού εδάφους εξυπηρετούσε ευθέως τα συμφέροντα της ιρανικής κυβέρνησης.

Προς το παρόν ο κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος, με την πλευρά της υπεράσπισης να μην έχει καταθέσει ακόμη την επίσημη νομική της θέση. Η έναρξη της κύριας δίκης έχει προσδιοριστεί για τον Μάιο του 2027 και αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.