Έλληνας ταξιδιώτης κατέγραψε στο Tiktok τη διαδρομή από την Γαλλία στην Αγγλία μέσω του τούνελ της Μάγχης, έχοντας μπροστά του το τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η διαδικασία επιβίβασης ξεκινά και το θέαμα που αντικρίζει τον αφήνει άφωνο. Το τρένο μεταφοράς οχημάτων, το περίφημο Eurotunnel Shuttle, δε μοιάζει με κανένα άλλο μέσο που έχει συναντήσει. Είναι ένα τρένο με απίστευτο μήκος, σχεδιασμένο να χωράει εκατοντάδες αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά στα σπλάχνα του.

Αυτό που εντυπωσιάζει αμέσως είναι το μέγεθος και η απόλυτη οργάνωση του εσωτερικού του. Δεν πρόκειται για μια απλή μεταφορά: οδηγεί το αμάξι του κατευθείαν μέσα στη «κοιλιά» του τρένου, διασχίζοντας το ένα βαγόνι μετά το άλλο.

Χρειάζονται ολόκληρα 25 λεπτά συνεχούς οδήγησης μέσα στο ίδιο το τρένο μέχρι να φτάσει στη θέση του, να παρκάρει και να ακινητοποιηθεί το όχημα.

Το κόστος της διαδρομής άγγιξε τα 314 ευρώ, όπως αναφέρει στο βίντεο. Τιμή ασφαλώς διόλου ευκαταφρόνητη για μια απόσταση λίγων χιλιομέτρων, αλλά η εμπειρία, η άνεση και —κυρίως— ο χρόνος που κερδίζει ο ταξιδιώτης, τον αποζημιώνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Μόλις τα αυτοκίνητα ασφαλιστούν, οι βαριές αεροστεγείς πόρτες των βαγονιών κλείνουν και η κατάδυση στη σήραγγα ξεκινά. Κάτω από τα νερά της Μάγχης, η σήραγγα φτάνει σε βάθος 75 μέτρων. Με το υποθαλάσσιο τμήμα της να εκτείνεται σε 37,9 χιλιόμετρα, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μήκους για υποθαλάσσια διαδρομή, ενώ αναπτύσσει ταχύτητες που φτάνουν τα 160 χλμ/ώρα.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι, παρά το γεγονός ότι κάποιος ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του, δεν το οδηγεί μέσα στο τούνελ. Η σήραγγα είναι αμιγώς σιδηροδρομική για λόγους ασφαλείας, καθώς μια οδική σήραγγα τέτοιου μήκους θα αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα εξαερισμού και κινδύνους ατυχημάτων.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Οι οδηγοί φτάνουν στους τερματικούς σταθμούς και επιβιβάζονται στους ειδικούς συρμούς Eurotunnel Shuttle. Τα αυτοκίνητα τοποθετούνται σε διώροφα βαγόνια που μοιάζουν με κινούμενα γκαράζ.

Οι επιβάτες μπορούν να παραμείνουν μέσα στο όχημά τους ή να σταθούν δίπλα του, ενώ υπάρχουν υποδομές όπως τουαλέτες και προσωπικό επίβλεψης.

Το Eurotunnel δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό μέσο μεταφοράς. Είναι μια υπενθύμιση του τι μπορεί να πετύχει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η πολιτική βούληση, μια εμπειρία που σε κάνει να εντυπωσιάζεσαι από το μεγαλείο της τεχνολογίας.