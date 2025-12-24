Οκτώ είναι συνολικά οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη την Τρίτη κοντά στην Άγκυρα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ έχασε τη ζωή του κατά τη πτώση του αεροσκάφους μαζί με τέσσερις αξιωματούχους και τρία μέλη του πληρώματος.

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος βρισκόταν και η ελληνικής καταγωγής Μαρία Παππά, η οποία σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα.

Πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Περισσότερα σε λίγο…