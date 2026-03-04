Η Αννίτα Κωστίδου, μια εκ των χιλιάδων Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, αποκάλυψε πως το Υπουργείο Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα των ξένων πολιτών που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή.

Η γυναίκα, που διαμένει σε ξενοδοχείο του Εμιράτου, εξηγεί πως ενημερώθηκε σχετικά από τη ρεσεψιόν του χώρου που διαμένει, ενώ στη συνέχεια καλεί τον Ελληνικό κρατικό μηχανισμό να προβεί σε ενέργειες, προκειμένου να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες που αδυνατούν να φύγουν από το Ντουμπάι.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της: