Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε περιοχές της Ισπανίας βρίσκονται τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, προσφέροντας πολύτιμη συνδρομή στις τοπικές δυνάμεις κατάσβεσης.

Η ελληνική αποστολή επιχειρεί στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (rescEU), αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιόδους φυσικών καταστροφών.

Συγκλονιστικά πλάνα από τις ρίψεις νερού

Ένα καθηλωτικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των Ελλήνων πιλότων. Τα Canadair πραγματοποιούν επικίνδυνες, χαμηλές διελεύσεις πάνω από τα πύρινα μέτωπα, πραγματοποιώντας καίριες ρίψεις νερού μέσα σε πυκνούς καπνούς και εξαιρετικά δύσκολες μορφολογικές συνθήκες.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση της επιχείρησης αλλά και τον επαγγελματισμό των πληρωμάτων, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα δίπλα στα ισπανικά και λοιπά ευρωπαϊκά μέσα.

Συνεχής η ευρωπαϊκή συνδρομή

Οι ισπανικές αρχές δίνουν σκληρή μάχη για τον περιορισμό των μετώπων που απειλούν δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Η παρουσία των ελληνικών εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική για την ανάσχεση της πύρινης λαίλαπας, ενώ οι προσπάθειες των δυνάμεων στο πεδίο συνεχίζονται χωρίς διακοπή.