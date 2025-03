«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα x.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα πυροδοτούσαν περαιτέρω τις εντάσεις».

«Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πολιτικής μεταβατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας», καταλήγει.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025

