Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε, σήμερα, Σάββατο (25/7) στις 07:15 ώρα Ελλάδας, δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, η οποία εντάσσεται στη συνεισφορά της Ελλάδας στις προσπάθειες ενίσχυσης της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις συνεχιζόμενες απειλές από την Υεμένη.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Patriot σε πραγματικές συνθήκες μάχης, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής έντασης.