Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα της Τρίτης (4/08) και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται από την έκρηξη ένας ναυτικός.

Στο πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, ξέσπασε πυρκαγιά, όταν ο πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο καθώς το σκάφος έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση του Minoan Pioneer, στην είσοδο του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard.

Το χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο συνέβη 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Το ελληνόκτητο πλοίο κατευθυνόταν σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Φουτζάιρα) και διαχειρίστρια εταιρεία είναι η ελληνική ναυτιλιακή Modian (Maritime Management S.A.) συμφερόντων του εφοπλιστή Μύρωνα Τσατσάκη. Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία εμφανίζεται η Siena Seas S.A.

Βίντεο δείχνει την φωτιά στο πλοίο μετά το πλήγμα: