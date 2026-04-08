Ξαναρχίζουν οι κινήσεις και οι διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός και μάλιστα την πρωτιά παίρνει ελληνόκτητο πλοίο, υπό σημαία Saint Kitts and Nevis.

Τα πρώτα σημάδια μετακίνησης καταγράφονται ήδη στο Στενό του Ορμούζ μετά την εκεχειρία, η οποία περιλαμβάνει προσωρινό άνοιγμα της στρατηγικής πλωτής οδού για να επιτραπεί η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του #MarineTraffic, εκατοντάδες πλοία παραμένουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 426 δεξαμενόπλοιων, 34 πλοίων μεταφοράς LPG και 19 πλοίων LNG, πολλά από τα οποία είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί εκεί κατά τη διάρκεια της σύρραξης.

Οι αρχικές κινήσεις καταγράφονται τις τελευταίες δύο ώρες, με το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου «NJ Earth» να εμφανίζεται πλέον να έχει διασχίσει στις 08:44 UTC (11:45 Α.Μ. ώρα Ελλάδας) το σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Marine Traffic. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ελληνόκτητου πλοίου είναι η «Ν.J. Trust Marine LTD», με γραφεία στον Πειραιά.

Ανάλογη πορεία είχε και το υπό σημαία Λιβερίας Daytona Beach, που διέσχισε στις 06:59 UTC το θαλάσσιο πέρασμα.

