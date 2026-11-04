Με τον γνώριμο σαρκαστικό του τρόπο αντέδρασε ο Έλον Μασκ στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μετά τη μεγάλη επικράτηση των Δημοκρατικών και την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο ιδιοκτήτης του X και επικεφαλής των Tesla και SpaceX παρέμεινε σχετικά σιωπηλός όσο εξελισσόταν η καταμέτρηση, παρά το γεγονός ότι είχε επενδύσει τεράστια ποσά στην προσπάθεια διατήρησης των Ρεπουμπλικανών στην εξουσία.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ώρα ανατολικής ακτής, όμως, έσπασε τη σιωπή του.

«Μάλλον τα διαστημικά μου λέιζερ που επεμβαίνουν στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ειρωνικά στο X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με emoji που σηκώνει τους ώμους.

Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026

Η αναφορά στα «διαστημικά λέιζερ» ήταν σαρκαστική απάντηση στις κατηγορίες και στις θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σχετικά με την τεράστια πολιτική επιρροή του δισεκατομμυριούχου και τη χρήση της πλατφόρμας X στις αμερικανικές εκλογές.

«Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά»

Λίγο νωρίτερα, ο Μασκ είχε πραγματοποιήσει ακόμη μία αινιγματική ανάρτηση:

«Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος δεν συνέδεσε ρητά τη συγκεκριμένη φράση με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Data centers in space looking pretty appealing right now — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026

Το timing, ωστόσο, τράβηξε την προσοχή, καθώς στο Τέξας η Δημοκρατική Τζίνα Χινόχοσα κέρδισε την κούρσα για την κυβερνητική θέση έχοντας ταχθεί υπέρ αυστηρότερων περιορισμών στην ανάπτυξη νέων data centers. Το Axios σημειώνει ότι η ανάρτηση του Μασκ ήρθε ενώ διαμορφωνόταν ακριβώς αυτή η νέα πολιτική πραγματικότητα στην πολιτεία.

Το Τέξας έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μασκ, καθώς εκεί έχουν μεταφερθεί σημαντικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών του.

Σχεδόν μισό δισ. δολάρια για τους Ρεπουμπλικανούς

Πίσω από τις ειρωνικές αναρτήσεις υπάρχει, πάντως, ένα τεράστιο οικονομικό στοίχημα.

Ο Μασκ εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο μεμονωμένο χρηματοδότη των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, διαθέτοντας σύμφωνα με το Reuters περίπου 445 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων και οργανώσεων.

Τα χρήματα διοχετεύθηκαν μέσω του America PAC και άλλων πολιτικών οργανώσεων σε εκστρατείες για τη Γερουσία και τη Βουλή, αλλά και σε προσπάθειες κινητοποίησης ψηφοφόρων.

Ήδη μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, το Reuters είχε καταγράψει δαπάνες περίπου 366 εκατ. δολαρίων, με τον Μασκ να αποτελεί πιθανότατα τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό δωρητή του εκλογικού κύκλου.

Το μεγάλο στοίχημα στο Τέξας απέτυχε

Το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα για τον Μασκ ήρθε από το Τέξας.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε επενδύσει τεράστια ποσά στην προσπάθεια να αποτρέψει την εκλογή του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο στη Γερουσία και να ενισχύσει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον.

Ο Ταλαρίκο, ωστόσο, επικράτησε, δίνοντας στους Δημοκρατικούς την πρώτη νίκη σε πολιτειακή αναμέτρηση στο Τέξας μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Μασκ είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα το X για να επιτεθεί στον Ταλαρίκο, ενώ χρηματοδοτούμενες από τον ίδιο οργανώσεις είχαν διαθέσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις εναντίον του.

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα συμβολικό, καθώς ο ίδιος ο Ταλαρίκο είχε μετατρέψει την τεράστια οικονομική στήριξη των αντιπάλων του από τον Μασκ σε βασικό στοιχείο της προεκλογικής του αφήγησης, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως σύγκρουση μεταξύ απλών ψηφοφόρων και δισεκατομμυριούχων χρηματοδοτών.

Από τις προειδοποιήσεις πριν την κάλπη στον σαρκασμό μετά

Ο τόνος του Μασκ πριν ανοίξουν οι κάλπες ήταν πολύ διαφορετικός.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές είχε προειδοποιήσει ότι μία πλήρης επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να οδηγήσει τελικά σε «μόνιμο μονοκομματικό κράτος» και στο «τέλος της δημοκρατίας» στις ΗΠΑ, επικαλούμενος ζητήματα όπως η διεύρυνση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ενδεχόμενη πολιτειακή αναβάθμιση της Ουάσιγκτον και του Πουέρτο Ρίκο.

Μετά την κάλπη, πάντως, οι δραματικές προειδοποιήσεις έδωσαν τη θέση τους στον σαρκασμό.

Οι δύο πρώτες αναρτήσεις του δεν περιείχαν εκτενή πολιτική ανάλυση ούτε άμεση παραδοχή ήττας, αλλά ειρωνικές αναφορές στα «διαστημικά λέιζερ» και στα data centers στο διάστημα.

Τώρα έρχονται και οι έρευνες

Το εκλογικό αποτέλεσμα έχει όμως για τον Μασκ και πολύ πιο πρακτικές συνέπειες.

Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου, έκδοσης κλητεύσεων και διεξαγωγής ερευνών.

Ήδη πριν από τις εκλογές, Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές είχαν προαναγγείλει ότι επιθυμούν να εξετάσουν τον ρόλο του Μασκ στο DOGE, τις κρατικές συμβάσεις των εταιρειών του και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ είχε δηλώσει ότι θα επιδιώξει έρευνα για τον Μασκ και το DOGE εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν την απαραίτητη κοινοβουλευτική ισχύ.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε απαντήσει επιθετικά πριν από την κάλπη, προειδοποιώντας όσους σκοπεύουν να τον ερευνήσουν ότι θα αντεπιτεθεί.

Έτσι, πίσω από το χιούμορ για τα «διαστημικά λέιζερ», η επόμενη ημέρα των εκλογών είναι αρκετά πιο σοβαρή για τον ισχυρότερο χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών: επένδυσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για να αποτρέψει την αλλαγή συσχετισμών στην Ουάσιγκτον, αλλά πλέον βρίσκεται απέναντι σε ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο που έχει ήδη προαναγγείλει αυξημένο έλεγχο της δικής του πολιτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.