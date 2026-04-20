Ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και γεμάτη αβεβαιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν «μια συγκρατημένη αισιοδοξία» πως ενδεχομένως να διαφαίνεται σύντομα ένα τέλος στη σύγκρουση. Υπογράμμισε πάντως ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στην οικονομία της Γερμανίας θα εξαρτηθεί άμεσα από τη διάρκεια και την έντασή του.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συγκαταλέγονται –όπως είπε– στους λίγους Ευρωπαίους που μπορούν να συνομιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ σε κλίμα εμπιστοσύνης.

«Προσπαθώ να διατηρήσω μια καλή προσωπική σχέση. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Γερμανός καγκελάριος οφείλει να μπορεί να συνεργάζεται με κάθε Αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας είναι πιο ουσιαστικές, αν και –όπως παραδέχθηκε– «παραμένουν δύσκολες».

Νωρίτερα, μετά από διαβουλεύσεις με αντιπροσωπεία της Βραζιλία, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στην Κούβα, εκφράζοντας την αντίθεσή του.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει καμία βάση για μια τέτοια κίνηση, επισημαίνοντας ότι, παρά τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας, η Κούβα δεν συνιστά απειλή για τρίτα κράτη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με σοβαρές διεθνείς συνέπειες.