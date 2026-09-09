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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη νότια Ελβετία.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο 20 Minuten μέρος του σταθμού Ritom στην Piotta κατέρρευσε και όπως αναφέρεται καταπλακώθηκαν δύο ή περισσότερα άτομα, που θεωρούνται επί του παρόντος αγνοούμενα.
La centrale idroelettrica del Ritom è stata teatro di un’esplosione e di un successivo crollo, con i soccorritori al lavoro sul posto dove si segnala il coinvolgimento di persone. https://t.co/wNIbrdMDy4
— tvsvizzera.it (@tvsvizzera) September 9, 2026
Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στον νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027.