Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη νότια Ελβετία.

Σύμφωνα με ​τον ιστότοπο ​20 Minuten μέρος του σταθμού Ritom στην Piotta κατέρρευσε και όπως αναφέρεται καταπλακώθηκαν δύο ή περισσότερα άτομα, που θεωρούνται επί του παρόντος αγνοούμενα.

La centrale idroelettrica del Ritom è stata teatro di un’esplosione e di un successivo crollo, con i soccorritori al lavoro sul posto dove si segnala il coinvolgimento di persone. https://t.co/wNIbrdMDy4 — tvsvizzera.it (@tvsvizzera) September 9, 2026

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στον νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027.