Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη νότια Ελβετία.

Σύμφωνα με ​τον ιστότοπο ​20 Minuten μέρος του σταθμού Ritom στην Piotta κατέρρευσε και όπως αναφέρεται καταπλακώθηκαν δύο ή περισσότερα άτομα, που θεωρούνται επί του παρόντος αγνοούμενα.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στον νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #έκρηξη #Ελβετία #τραυματίες #υδροηλεκτρικός σταθμός