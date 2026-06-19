Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα (19/6) ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση έγινε αφού εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές και να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ