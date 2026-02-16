Τρένο στο οποίο επέβαιναν 80 τουλάχιστον επιβάτες εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην Ελβετία, στη διαδρομή Frutigen–Brig, μεταξύ των πόλεων Goppenstein και Hohtenn.

Σύμφωνα με την καντονική αστυνομία του Wallis, υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ο εκτροχιασμός συνέβη, εξαιτίας χιονοστιβάδας που χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την BLS, το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο τούνελ Stockgraben μεταξύ Goppenstein και Hohtenn. Στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες τη στιγμή του ατυχήματος. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Η αιτία της εκτροπής δεν είναι ακόμη σαφής. Η BLS αναφέρει «χιονοστιβάδα» στο πρόγραμμα δρομολογίων και δηλώνει ότι μια χιονοστιβάδα έπεσε κοντά στο «Stockgraben». Δεν είναι σαφές εάν ο τρένος χτυπήθηκε άμεσα. Σύμφωνα με την BLS, πρόκειται για τον τρένο των 6:12 π.μ. από το Spiez.

