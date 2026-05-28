Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα την Πέμπτη (28/5) στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, στην Ελβετία, μετά από επίθεση άνδρα με μαχαίρι, από την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Κοντά στο σημείο βρισκόταν μια ομάδα μαθητών, με έναν δάσκαλο να σπεύδει να προστατεύσει τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Η Βίντερτουρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του καντονιού της Ζυρίχης.

Ο σιδηροδρομικός της σταθμός είναι κόμβος μεταφορών και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά.

 

