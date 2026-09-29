Οι αρχαιολόγοι ξανασχεδιάζουν τους ρωμαϊκούς χάρτες της Ελβετίας, καθώς λείψανα αρχαίων ερειπίων, που παρέμεναν επί χρόνια θαμμένα, ήρθαν στο φως εν μέσω του θερμότερου καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα των Άλπεων.

Η ξηρασία μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένους αρχαιολογικούς χώρους μέσω των «αποτυπωμάτων ξηρασίας» που δημιουργούνται όταν η βλάστηση ακριβώς από πάνω τους μαραίνεται. Αυτό είναι ένα από τα πολλά αποτελέσματα των φετινών καυσώνων, οι οποίοι έφεραν επίσης στην επιφάνεια, ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις κοίτες των ευρωπαϊκών ποταμών.

Ένας ερασιτέχνης ιστορικός ενημέρωσε τις αρχαιολογικές υπηρεσίες στο καντόνι του Βο και οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να τραβήξουν αεροφωτογραφίες γύρω από το Αβέντικουμ, την πρώην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Ελβετίας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 2.000 χρόνια, αφού ο Ιούλιος Καίσαρας νίκησε τις τοπικές φυλές. Σήμερα στη θέση του βρίσκεται η κωμόπολη Αβάνς.

«Αυτές είναι οι πλουσιότερες ανακαλύψεις που έγιναν εδώ τα τελευταία 50 χρόνια, τουλάχιστον κατά τις τελευταίες δύο γενιές αρχαιολόγων», δήλωσε ο Ζορντάν Αναστάσοφ, αρχαιολόγος στο καντόνι του Βο.

Οι φωτογραφίες αποκάλυψαν λείψανα θερμών λουτρών, κατοικίες, δρόμους και, πιθανολογείται, έναν ναό. Οι θησαυροί αυτοί ήταν άγνωστοι μέχρι τώρα ή τα λιγοστά ίχνη που είχαν εντοπιστεί, δεν είχαν γίνει απολύτως κατανοητά από τους ειδικούς. Πολλά βρίσκονται σε περιοχές της πόλης όπου δεν είχαν γίνει ποτέ ανασκαφές. Το Αβέντικουμ άκμασε υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, αλλά με τις επιδρομές των γερμανικών φύλων, από τον τρίτο αιώνα και μετά, έπεσε σταδιακά σε παρακμή.

Η ομάδα των πέντε αρχαιολόγων σημείωσε τις νέες ανακαλύψεις στους χάρτες με μωβ χρώμα, γεμίζοντας κενά και διορθώνοντας λανθασμένες αναφορές.

«Τώρα θέτουμε πραγματικά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κάτι που δεν θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά ο Χιούγκο Αμορόζο.

Ορισμένα από τα ίχνη που εντοπίστηκαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, εξαφανίστηκαν μετά την κοπή των χόρτων και την πτώση της θερμοκρασίας, όμως το περίγραμμα μιας δεξαμενής παραμένει ορατό στις θέρμες, σε ένα χωράφι με τριφύλλι, αφού ο ασυνήθιστα ζεστός καιρός συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο.

Άλλα θαμμένα ιστορικά κατάλοιπα έχουν έρθει στο φως και σε άλλες περιοχές της Ελβετίας και της Ευρώπης, αλλά πολλά είναι πιο δύσκολο να ερμηνευθούν, επειδή είναι μεμονωμένα ή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Οι Ελβετοί αρχαιολόγοι θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στους συναδέλφους τους και ενδέχεται να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ανασκαφές αργότερα.

«Δεν ευχόμαστε να έχουμε ξηρασία. Αλλά θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτήν την κατάσταση και θα συνεχίσουμε τις έρευνες», είπε ο Πιερ Μπλανκ, ο διευθυντής των ανασκαφών.