Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν αν η παραδοσιακή στρατιωτική θητεία θα αντικατασταθεί από μια υποχρεωτική πολιτική ή στρατιωτική υπηρεσία για όλους, ανεξαρτήτως φύλου.

Παράλληλα, θα αποφανθούν και για μια δεύτερη πρόταση που αφορά την επιβολή νέου κλιματικού φόρου στις υψηλές κληρονομιές. Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο έχουν εισηγηθεί την απόρριψη και των δύο πρωτοβουλιών, τονίζοντας ότι θα έθεταν σε κίνδυνο την ελβετική οικονομία. Οι δημοσκοπήσεις, που θεωρούνται γενικά αξιόπιστες, δείχνουν ότι πιθανότατα και οι δύο προτάσεις θα καταψηφιστούν.

Ωστόσο, τα ζητήματα έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα γύρω από τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Στο ελβετικό σύστημα, κάθε ζήτημα μπορεί να τεθεί σε πανεθνική ψηφοφορία συγκεντρώνοντας 100.000 υπογραφές. Οι πολίτες ψηφίζουν τακτικά για πληθώρα θεμάτων σε ομοσπονδιακό, καντονιακό ή δημοτικό επίπεδο. Σήμερα (30/11) τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες ώρες το πρωί και κλείνουν το μεσημέρι, ενώ τα περισσότερα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταλεί ταχυδρομικώς. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα.

Η «πρωτοβουλία πολιτικής θητείας», όπως ονομάζεται, στοχεύει, σύμφωνα με τη Νοεμί Ροτάν, πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, να θεσπίσει «πραγματική ισότητα». Υποστηρίζει ότι το σημερινό σύστημα αποκλείει τις γυναίκες από σημαντικά δίκτυα και εμπειρίες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν μέσω της θητείας. Τονίζει ότι σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη, είναι καιρός οι γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα σε ένα συλλογικό σύστημα προστασίας.

Αντιθέτως, η Σιριέλ Ιγκενό από την Ελβετική Συνδικαλιστική Ένωση θεωρεί πως η πρωτοβουλία «αγνοεί την πραγματικότητα» των γυναικών, οι οποίες ήδη αφιερώνουν το 60% του χρόνου τους σε μη αμειβόμενη εργασία, σε αντίθεση με τους άνδρες. Με την επιβολή μιας πρόσθετης υποχρεωτικής υπηρεσίας, υποστηρίζει, η ανισότητα αυτή θα επιδεινωθεί.

Η δεύτερη πρόταση, γνωστή ως «Πρωτοβουλία για το μέλλον», προέρχεται από τη Σοσιαλιστική Νεολαία της Ελβετίας και εισάγει έναν νέο κλιματικό φόρο: 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων, μέτρο που θα επηρέαζε περίπου 2.500 οικογένειες. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές, το μέτρο θα απέφερε έξι δισ. φράγκα ετησίως, τα οποία θα διοχετεύονταν στην οικολογική μετάβαση. Στην εκστρατεία τους κυριαρχούν συνθήματα όπως «Φορολογούμε τους πολύ πλούσιους σώζουμε το κλίμα».