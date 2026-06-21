Σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα ξεκινούν στην Ελβετία οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στο ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη.

Η διπλωματική αυτή προσπάθεια διεξάγεται υπό τη σκιά της απόφασης του Ιράν να σφραγίσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, σε δηλώσεις του πριν από το ταξίδι, υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αποκλιμάκωση στον Λίβανο και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εκφράζοντας την ελπίδα για ουσιαστική πρόοδο.

«Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθούμε», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ραντεβού είχε αναβληθεί λόγω των πρόσφατων πολύνεκρων επιδρομών του Ισραήλ, οι οποίες ακολούθησαν την απώλεια τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο πεδίο των μαχών.

Αν και η Ουάσιγκτον μεσολάβησε για την επαναφορά της εκεχειρίας, η κατάσταση στο έδαφος παραμένει έκρυθμη, καθώς το Σάββατο καταγράφηκαν νέες σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ.

Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για την παραβίαση των συμφωνηθέντων, την ώρα που οι αναφορές από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε τουλάχιστον είκοσι σημεία και για περισσότερους από τριάντα νεκρούς μέσα σε λίγες ώρες.

Στην Ελβετία και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί στις επαφές μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, θα βρίσκεται στην Ελβετία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μέσω της πλατφόρμας Χ, οι δύο άνδρες αναμένεται να λειτουργήσουν ως μεσολαβητές κατά τη διάρκεια της ημέρας, διευκολύνοντας τις κρίσιμες συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Τι ανακοίνωσε το Ιράν

Εν τω μεταξύ το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης,

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.