Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή τουριστικού λεωφορείου σημειώθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Ελβετία.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν 48 Ολλανδοί τουρίστες, ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην ορεινή περιοχή μεταξύ των δήμων Σους και Ζερνέζ, στο καντόνι Γκριζόν.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ελβετικής αστυνομίας, το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων διάσωσης.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Καντόνι Γκριζόν

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στην ορεινή κοιλάδα Ενγκαντίν, σε μια διαδρομή μεταξύ των δήμων Σους και Ζερνέζ στο ανατολικό άκρο της Ελβετίας.

Η τοπική αστυνομία του καντονιού Γκριζόν επιβεβαίωσε το τραγικό συμβάν μέσω επίσημης ενημέρωσης, επισημαίνοντας την ύπαρξη θυμάτων και τραυματιών:

«Αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το λεωφορείο στο Σους. Αρκετά άλλα τραυματίστηκαν επίσης», ανέφερε η αστυνομία του καντονιού, αποφεύγοντας προς το παρόν να δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των νεκρών ή τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνουν την ένταση της επιχείρησης διάσωσης, με το τουριστικό λεωφορείο να βρίσκεται ανατραπείσα στο πλάι, εκτός του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες διασώστες, ασθενοφόρα, καθώς και ελικόπτερα της Rega, τα οποία προσγειώθηκαν σε κοντινή απόσταση για την ταχεία διακομιδή των βαριά τραυματισμένων σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η ανακοίνωση της ταξιδιωτικής εταιρείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ελβετικός και ολλανδικός Τύπος, το λεωφορείο ανήκει στη γνωστή ολλανδική εταιρεία οργανωμένων ταξιδιών Oad, η οποία πραγματοποιεί περιηγήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκπρόσωπος της Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρειών (ANVR), μιλώντας εκ μέρους της Oad στην εφημερίδα De Telegraaf, επιβεβαίωσε ότι στο μοιραίο όχημα επέβαιναν συνολικά 48 άτομα, όλα ολλανδικής υπηκοότητας:

«Πρόκειται για Ολλανδούς πελάτες της OAD. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με ακρίβεια πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί», δήλωσε η εκπρόσωπος της ένωσης.

Σε εξέλιξη οι ερευνες των Αρχών

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, κοντά στο Ζερνέζ, αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου της Ελβετίας, ενός από τα πιο δημοφιλή αλπικά καταφύγια που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι ελβετικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του λεωφορείου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων και η ενημέρωση των οικογενειών τους στην Ολλανδία.

🇨🇭 Šveices Graubindenes kantonā pie Sušas avarējis tūristu autobuss un apgāzies uz sāniem. Negadījumā gājuši bojā vairāki cilvēki, vēl vairāki ievainoti.#Suša #Šveicepic.twitter.com/QsK7UlYPRX — BreakingLV (@breakinglv) September 10, 2026

🇨🇭🚌 DRAME – Plusieurs personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées après qu’un car de tourisme a percuté un obstacle sur la route avant de se renverser, dans les Grisons. (20 Minutes) pic.twitter.com/7F9BR1qaNB — SuisseAlert (@SuisseAlert) September 10, 2026