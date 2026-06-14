Σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις των αποτελεσμάτων, το Ελβετικό εκλογικό σώμα απέρριψε την πρόταση για θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου (πλαφόν) 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας.

Η τάση της επίσημης καταμέτρησης «κλειδώνει» το αποτέλεσμα με το 55% των πολιτών να ψηφίζει «Κατά» της πρότασης, έναντι ενός 45% που ψήφισε «Υπέρ».

Το σκεπτικό του δεξιού SVP και οι αντιδράσεις της αγοράς

Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας είχε αναλάβει το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το οποίο διατηρεί εδώ και δεκαετίες μια ιδιαίτερα σκληρή, εθνική αντιμεταναστευτική γραμμή.

Το SVP υποστήριξε σθεναρά ότι ο άκρατος περιορισμός του πληθυσμού είναι απαραίτητος για να αποτραπούν οι ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται οι δημόσιες υποδομές. Μεταξύ άλλων, γινόταν επίκληση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη μείωση του συνωστισμού στα δίκτυα μαζικής μεταφοράς και στη συγκράτηση των τιμών στην εγχώρια αγορά στέγασης.

Στον αντίποδα, η πλειοψηφία των πολιτών, των συνδικάτων και των επιχειρηματικών φορέων εξέφρασε έντονο προβληματισμό.

Μια τέτοια αυστηρή ποσόστωση θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη διμερή συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντας σε πιθανό αποκλεισμό της Ελβετίας από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε από 7,3 εκατομμύρια το 2002 σε 9,1 εκατομμύρια, με το 27% των κατοίκων να μη διαθέτουν ελβετική υπηκοότητα.

Οι πολέμιοι της πρότασης του SVP υπενθύμισαν ότι η χώρα παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από τους ξένους εργαζόμενους. Κρίσιμοι τομείς της καθημερινότητας και της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η υγεία και η φροντίδα ηλικιωμένων, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό από το εξωτερικό.

Η επιβολή ενός τεχνητού ορίου θα επιδείνωνε δραματικά τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού, πλήττοντας το ελβετικό βιοτικό επίπεδο.

Η Ελβετία εφαρμόζει ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας, στο οποίο σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω δημοψηφισμάτων, με τη συγκέντρωση 100.000 υπογραφών πραγματοποιείται η διεξαγωγή πανεθνικής ψηφοφορίας.