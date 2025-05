Ανυπολόγιστη μοιάζει η καταστροφή που έχει υποστεί το χωριό Μπλάτεν της Ελβετίας μετά την κατάρρευση παγετώνα στις Άλπεις, η οποία οδήγησε σε τεράστια κατολίσθηση.

Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλα κομμάτια πάγου, βράχων και λάσπη να καταλήξουν στο χωριό των 300 κατοίκων και να το καταστρέψουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου. Το ευτυχές είναι πως οι κάτοικοι του Μπλάτεν είχαν ήδη απομακρυνθεί λόγω του επικείμενου κινδύνου κατολίσθησης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ανέφεραν πως αγνοείται ένας 64χρονος άνδρας, με την έρευνα για τον εντοπισμό του να διακόπτεται εχθές λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. Η Αστυνομία ανέφερε πως τμήματα πάγου και βράχων συνεχίζουν να πέφτουν.

Δείτε τη στιγμή που ο παγετώνας αποκολλάται και πέφτει στο χωριό:

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025

Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.

The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 28, 2025