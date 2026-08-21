Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη νύκτα σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις, στην ανατολική Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τα μεσάνυκτα.

“Τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά”, επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.