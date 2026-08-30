Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια rave party σε ιππόδρομο του Άαραου (Aarau) στο Σάχεν (Schachen) της Ελβετίας, το ξημερώματα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σε ανάρτησή της στο X, η αστυνομία ανέφερε: «Άαραου: Νυχτερινοί πυροβολισμοί σε εκδήλωση στο Σάχεν. Αρκετά θύματα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη. Μείνετε μακριά από την περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν».

Η ανάρτηση της αστυνομίας:

++Aarau: Nächtliche Schüsse bei Veranstaltung im Schachen. Mehrere Opfer. Grosseinsatz der Polizei läuft. Bleiben Sie dem Gebiet fern. Videos und Bilder bitte an Insta-Kanal Kantonspolizei_Aargau. Weitere Infos folgen.++ — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, όταν πολλοί επισκέπτες βρίσκονταν στον ιππόδρομο για το «Aarau Rave», όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Blick. Βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα κατέγραψε τον ήχο πολλαπλών πυροβολισμών στις 2:35 π.μ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Καντονιακής Αστυνομίας του Ααργκάου, Βανέσα Ρούμπολντ (Vanessa Rumpold), δήλωσε στη Blick ότι το περιστατικό «έλαβε χώρα στον ιππόδρομο». «Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε η Ρούμπολντ. Η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο «τη ρίψη αρκετών πυροβολισμών εναντίον μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Στο σημείο αναπτύχθηκαν επίσης η Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Καντονιού του Ααργκάου (KKE) και ένα ελικόπτερο Super Puma του στρατού, σύμφωνα με τη Blick.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης της επιχείρησης, η αστυνομία ενημέρωσε ότι η πισίνα του Άαραου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας, ενώ συνέστησε στους επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Σάχεν του Άαραου. «Λόγω της συνεχισμένης μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η πισίνα του Άαραου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να παραμείνουν μακριά από το Σάχεν του Άαραου», ανέφερε η αστυνομία στο X.