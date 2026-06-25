Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται σήμερα στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

BREAKING – Switzerland records hottest ever June day at 38C: weather agency https://t.co/KnBVhK2ibe pic.twitter.com/fGlDwTRqdb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2026

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας MétéoSuisse, η θερμοκρασία των 37 βαθμών Κελσίου ξεπεράστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου. Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα Γερμανίας και Γαλλίας.

🇨🇭 Die Schweiz verzeichnet mit 38 Grad in Basel die höchste jemals im Monat Juni gemessene Temperatur. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 1947 wurde damit offiziell gebrochen. In weiten Teilen des Landes gilt wegen der extremen Hitzewelle aktuell die höchste Warnstufe. pic.twitter.com/CwbM6CFvTm — Nachrichten (@NewsFokus) June 25, 2026

Στον ελβετικό βορρά, αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε σήμερα σε συνολικά έξι μετεωρολογικούς σταθμούς.

#Rekord #Hitze in der Schweiz: In Basel/Binningen wurden heute 38.0 °C gemessen – die höchste Juni-Temperatur seit Messbeginn schweizweit. Auch an mehreren weiteren Stationen wurden neue Juni-Rekorde verzeichnet (Liste nicht abschliessend). pic.twitter.com/VvfcwrNiFv — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 25, 2026

Ένα σφοδρό κύμα ζέστης πλήττει εδώ και ημέρες την Ελβετία, όπως την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Γραφείο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (MétéoSuisse), το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο νότιο.

«Η λήξη του επεισοδίου καύσωνα διαφαίνεται με μεγάλη πιθανότητα. Προτού φθάσουμε εκεί, πρέπει εντούτοις να ξεπεραστεί ένα τελευταίο εμπόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο», προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στο πιο πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε, η MétéoSuisse έθεσε τη μισή χώρα σε συναγερμό 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα, ήτοι «μεγάλος κίνδυνος») λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ιδίως στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας.