Όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ένας 21χρονος σκιέρ προκάλεσε χιονοστιβάδα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας, στο Ένγκελμπεργκ, στις Ελβετικές Άλπεις.

Η κάμερα που φορούσε ο νεαρός άνδρας στο κράνος του, κατέγραψε ολόκληρη τη σκηνή.

Στο βίντεο, το στρώμα φρέσκου χιονιού καταρρέει ξαφνικά κάτω από τα σκι του. Μέσα σε λίγα λεπτά, μια τεράστια μάζα χιονιού σπάει και καταρρέει στην κοιλάδα.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα.

«Αν ήξερα ότι θα γινόταν χιονοστιβάδα», δήλωσε ο σκιέρ στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, «προφανώς δεν θα είχα επιχειρήσει αυτή την κατάβαση. Ήμουν τυχερός. Δύο freerider είχαν κάνει σκι στην ίδια πλαγιά, πριν από εμένα, χωρίς ατύχημα».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το σκι εκτός πίστας, ενέχει υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων. Είναι απαραίτητο για τους freeriders να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, να ελέγχουν το δελτίο χιονοστιβάδων και κατά προτίμηση να κάνουν σκι σε ομάδες, αποφεύγοντας τις καταβάσεις αμέσως μετά από έντονη χιονόπτωση.