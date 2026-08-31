Οι ελβετικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου Ελβετού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή σε rave party στην Ελβετία. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή της μια 22χρονη Ιταλίδα, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που φιλοξενούνταν σε ιππόδρομο στην πόλη Άαραου, περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίχης. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς τέθηκε σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του υπόπτου, η οποία διήρκεσε σχεδόν ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Άαραου, ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, βάσει της τοπικής ώρας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζονται η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, το υπόβαθρο της υπόθεσης και το πιθανό κίνητρο. Παράλληλα, μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι ο δράστης έδρασε μόνος του.