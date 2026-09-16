Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Φλούχαλπ της νοτιοδυτικής Ελβετίας, παρασύροντας στον θάνατο τρεις επιβαίνοντες.

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα (τοπική ώρα), «για λόγους που δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής», το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cirrus SR22T «προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά» κοντά στην κοινότητα Λόικερμπαντ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση του καντονιού Βαλαί.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο και ύστερα από μια σύντομη στάση στη Σιόν, συνέχισε την πτήση του με προορισμό το αεροδρόμιο του Μπουχς στο καντόνι Νίντβαλντεν.

Ελικόπτερα με διασώστες έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος, όπου εντόπισαν νεκρούς τους τρεις επιβάτες του αεροσκάφους. Η αστυνομία ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του Cirrus SR22T.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP