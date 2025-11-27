Μια Ελβετίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της και ένας Ελβετός τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα (27/11) από επίθεση καρχαρία, σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

 


Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου. Ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

 

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι τα δύο θύματα ήταν Ελβετοί υπήκοοι. Το γενικό προξενείο της Ελβετίας στο Σίδνεϊ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Aρχές και στηρίζει τους συγγενείς των θυμάτων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το ζευγάρι γνωρίζονταν, είπε κατά τη τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τίμοθι Μπέιλι. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζος Σμιθ, δήλωσε ότι ένας λουόμενος βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα από την επίθεση του καρχαρία με έναν «αυτοσχέδιο αιμοστατικό επίδεσμο», πιθανόν σώζοντας τη ζωή του και δίνοντας στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών χρόνο, για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

 

 


Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ σε παραλία του Λονγκ Ριφ στο βόρειο Σίδνεϊ.

