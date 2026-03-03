Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε το βράδυ της Τρίτης (3/3) τηλεοπτικό διάγγελμα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα Languedoc που θα φτάσει απόψε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη σημερινή του ομιλία.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι έχει δώσει εντολή προκειμένου το αεροπλανοφόρο «Charles-de-Gaulle» να σπεύσει με τη συνοδεία του στη Μεσόγειο.

«Συντονιζόμαστε με τους Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου», επεσήμανε.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, είναι υποχρέωση της χώρας του και της κυβέρνησής του η προστασία των συμμάχων του.

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι αμυντική ευθύνη για την υπεράσπιση της ειρήνης. Χρειάζεται να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Εχουμε καταρρίψει drones για να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο των συμμάχων μας και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί» σημείωσε, ανακοινώνοντας την αμυντική ενίσχυση της Κύπρου.

Ευθύνη μου είναι να προστατέψω τη χώρα, είπε ο Μακρόν, λέγοντας πως έχει ενισχύσει την ασφάλεια και στο εσωτερικό της Γαλλίας.

«Αυξησαμε την επαγρύπνηση και την ισχυρή παρουσία εντός της χώρας» είπε, ενώ μίλησε για τις προσπάθειες επαναπατρισμού 400.000 Γάλλων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ευθύνη στο Ιράν αλλά οι επιχειρήσεις ήταν εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου

Το Ιράν «φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», είπε ακόμη ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Ιράν «φέρει την κύρια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», επειδή είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «αυτή που έχει αναπτύξει ένα επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα και πρωτοφανείς δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, και που έχει εξοπλίσει και χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ομάδες σε γειτονικές χώρες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι ήταν επίσης το Ιράν «που για άλλη μια φορά, τον περασμένο Ιανουάριο, έδωσε την εντολή να πυροβολήσουν τον ίδιο του τον λαό», αναφερόμενος στους χιλιάδες θανάτους κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

Εξήγησε ότι το Ιράν έχει υποστηρίξει σημαντικά τη Χαμάς, έχει επιδιώξει το πυρηνικό του πρόγραμμα και «έχει εξαπολύσει πυρά εναντίον του ίδιου του λαού του».

Παράλληλα ο Μακρόν είπε ότι λυπάται που αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «διεξήχθησαν εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου». Είπε μάλιστα ότι η Γαλλία «δεν μπορεί να εγκρίνει» τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ να μην επιχειρήσει μία χερσαία επιχείρησης στον Λίβανο, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έκανε «ένα σημαντικό λάθος» χτυπώντας πρώτη το Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ώρες, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο, από όπου η Χεζμπολάχ διέπραξε το μεγάλο λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο τον λιβανέζικο λαό», δήλωσε στην τηλεοπτική του ομιλία. «Το Ισραήλ φέρεται να σχεδιάζει μια χερσαία επιχείρηση: και αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση και ένα στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το λιβανέζικο έδαφος και την ακεραιότητά του».

«Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό των λιβανέζικων αρχών και στις θαρραλέες προσπάθειές τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της ασφάλειάς τους» ανέφερε ακόμη.

«Πολλά πράγματα είναι ακόμα ασταθή, αλλά η Γαλλία παραμένει μια δύναμη που επιδιώκει να διατηρήσει την ειρήνη, μια ισχυρή και σταθερή δύναμη», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου:

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε τη Δευτέρα για κίνδυνο «ανάφλεξης στα σύνορά μας», μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου Άμυνας την Κυριακή, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα ενισχύσει την αμυντική της θέση στη Μέση Ανατολή, για να προστατεύσει τους πολίτες και τις βάσεις της και να υποστηρίξει τις χώρες της περιοχής που στοχεύει το Ιράν, σε απάντηση στις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.