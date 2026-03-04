ΠΚ

Σε πλήρη αναδιαμόρφωση βρίσκεται η τουρκική διπλωματία εδώ και αρκετά εικοσιτετράωρα και κυρίως μετά την κατάρριψη του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, λίγο πριν αυτός εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Ως γνωστόν, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα αλλά τα συντρίμμια του πυραύλου έπεσαν κοντά στην Αντιόχεια, εξέλιξη που εμπλέκει άμεσα την Τουρκία στη μεσανατολική κρίση.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε με έμφαση: «εμείς είμαστε με το ΝΑΤΟ», φράση που έχει να ακουστεί στη χώρα αυτή πολλά χρόνια. Μόλις πριν από εικοσιτέσσερις ώρες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «όταν δεν είσαι προετοιμασμένος και δεν ελέγχεις τα ραντάρ, τους αιθέρες και τα αντιαεροπορικά συστήματα, τότε δεν τα βάζεις με τις ΗΠΑ ούτε σε επίπεδο λογομαχίας».

Οι αντιδράσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, μόλις πέντε ημέρες μετά την έναρξη του νέου πολεμικού γύρου στη Μέση Ανατολή, φανερώνουν την αμηχανία της Άγκυρας και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής έναντι ενός πρώην συμμάχου, από τον οποίο διαχειρίστηκε τα αποθέματα χρυσού και διακίνησε εκατομμύρια τόνους λαθραίου πετρελαίου τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η Halkbank, η οποία κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο ιρανικού χρυσού, την ώρα που ισχύουν αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν.

Η ομολογία του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, καταδεικνύει και το βάθος των αλλαγών που έχουν συμβεί στην τουρκική πρωτεύουσα.

Οι Τούρκοι αναλυτές στα τηλεοπτικά πάνελ προκρίνουν τρία σενάρια, μετά και την κατάρριψη του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου:

1) «Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τον βαλλιστικό πύραυλο για να “δοκιμάσουν” τα νατοϊκά και τουρκικά αντιπυραυλικά μέσα της επαρχίας Χατάι και Μαλάτιας και γύρω από τη βάση του Ιντσιρλίκ.

2) Επρόκειτο για λάθος

3) Η εκτόξευση έγινε επίτηδες για να ενεργοποιήσει την Τουρκία και να πιέσει τις ΗΠΑ να λήξουν την επίθεση κατά του Ιράν.

Και τα τρία σενάρια δεν καταδεικνύουν, παρά μόνο την τεράστια αδυναμία όσων ασχολούνται με την τουρκική εξωτερική πολιτική μετά και από αυτήν την εξέλιξη.

Ολοκληρώνοντας, αυτήν την πρώτη, εν θερμώ, προσέγγιση μετά την κατάρριψη του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, υπενθυμίζουμε ότι στο Ιράν κατοικούν τριάντα εκατομμύρια Τουρκομάνοι διαφόρων φυλών, δηλαδή Αζέροι και διάφορα άλλα τουρκικά φύλα, σε σύνολο ενενήντα εκατομμυρίων κατοίκων της Περσίας. Η διαχείριση αυτών των Τουρκομάνων από την Άγκυρα αποτελεί τεράστιο πονοκέφαλο διότι δεν διαθέτουν κεντρικές πολιτικές προσωπικότητες που εκπροσωπούν τις μειονότητες αυτές. Δεν έχουν δηλαδή καμία σχέση με την ιρανική παράδοση.

Οι Κούρδοι στο βόρειο Ιράν, στο σύνολό τους, βρίσκονται αρκετά πλησιέστερα στο PKK και στους Κούρδους της Συρίας, παρά στους Κούρδους του βορείου Ιράκ, με τους οποίους η Τουρκία έχει χτίσει στενές σχέσεις. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί έναν δεύτερο πονοκέφαλο στην Άγκυρα.

Ο ιρανικός πύραυλος κατευθυνόταν στην περιοχή των Αδάνων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού ΓΕΕΘΑ και των νατοϊκών υπηρεσιών στην Τουρκία, ο βαλλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν στην ευρύτερη περιοχή των Αδάνων. Αυτήν την πορεία δείχνουν οι συντεταγμένες οι οποίες και ανακοινώθηκαν.

Ως εκ τούτου, καταρρίπτεται η πληροφορία ανώνυμου αξιωματούχου ότι ο ιρανικός πύραυλος κατευθυνόταν στην Κύπρο.

Η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ εκτείνεται 10 χιλιόμετρα από την πόλη των Αδάνων. Εξυπηρετεί την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Ένα μεγάλο τμήμα της είναι αμιγώς αμερικανική βάση και γενικώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Αυτή η βάση ήταν προφανώς ο στόχος του ιρανικού πυραύλου.