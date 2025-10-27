Δύο αδέλφια που είχαν χωριστεί από βρέφη, ξανασυναντήθηκαν ύστερα από 57 χρόνια. Το εντυπωσιακό είναι πως δεν γνώριζαν ότι ζούσαν σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων, στη γαλλική πόλη Κάν.

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Ouest-France, που συνέβαλε στην επανένωσή τους.

Η συγκλονιστική ιστορία ξεκίνησε το 2022, όταν ο 59χρονος Φρεντερίκ Σκελό ανακάλυψε σε ένα παλιό οικογενειακό βιβλίο ότι είχε έναν αδελφό, τον Ζαν-Μαρκ, ο οποίος γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1968, στην πόλη Φλερ της Νορμανδίας.

Το παιδί είχε δοθεί σε παραμάνα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Αλανσόν για υιοθεσία.

Ο Φρεντερίκ, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο, μη έχοντας πρόσβαση στον φάκελο υιοθεσίας, απευθύνθηκε στην εφημερίδα Ouest-France για βοήθεια.

Μετά τη δημοσίευση της μαρτυρίας του, τον Ιανουάριο του 2025, χιλιάδες αναγνώστες μοιράστηκαν την ιστορία του και εκατοντάδες άγνωστοι του έστειλαν μηνύματα υποστήριξης. Παρά τη συγκίνηση, δεν υπήρχε ακόμη κανένα ίχνος του Ζαν-Μαρκ.

Η ανατροπή ήρθε όταν η Άνι Ρονσέν, συνταξιούχος και λάτρης της γενεαλογίας από τη Μαγιέν, συνέκρινε εκλογικούς καταλόγους και Ληξιαρχικά Αρχεία, εντοπίζοντας έναν άνδρα με το όνομα Ζαν-Μαρκ Λεκ, γεννημένο την ίδια ημερομηνία και κάτοικο της Καραντάν στη Μανς. Ο Φρεντερίκ αποφάσισε να του γράψει προσεκτικά ένα γράμμα.

Ο Ζαν-Μαρκ γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένος, αλλά όχι ότι είχε αδελφό:

«Ήμουν σοκαρισμένος», είπε αργότερα στην εφημερίδα.

Η σύζυγός του, Ζιζέλ, αναζήτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες και βρήκε το άρθρο με τη φωτογραφία του Φρεντερίκ να κρατά τη φωτογραφία του χαμένου αδελφού του. «Αναγνώρισα αμέσως τον εαυτό μου. Η συγκίνηση ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε ο Ζαν-Μαρκ.

Όταν τελικά συναντήθηκαν, οι δύο άνδρες διαπίστωσαν ότι ζούσαν στην ίδια πόλη, την Κάν, μόλις δύο δρόμους μακριά, σύμφωνα με τη Le Parisien.

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος», είπε ο Φρεντερίκ. Για τον Ζαν-Μαρκ, η συνάντηση ξύπνησε παλιά, αναπάντητα ερωτήματα για τη μητέρα του. «Πάντα αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε. Ήταν πολύ νέα; Είχε υποστεί βία; Ήταν ακόμα ζωντανή;»

Ο Ζαν-Μαρκ κατάφερε τελικά να τη συναντήσει ξανά και να επιστρέψει στα μέρη όπου μεγάλωσε. Σήμερα, οι δύο αδελφοί συναντιούνται συχνά. «Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα πενήντα χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένοι.

Πηγές: Ouest-france – Le Parisien

Π.Π.