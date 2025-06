Συνεχίζεται ο πόλεμος αναρτήσεων μεταξύ του Ίλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρώτο να δημοσιεύει στο προφίλ του στο Χ δημοσκόπηση για την δημιουργία νέου κόμματος.

Βάσει της δημοσκόπησης, οι χρήστες του X θέλουν με συντριπτική πλειοψηφία «να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων».

Ο Μασκ δεν μπορεί να θέσει πάντως υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025