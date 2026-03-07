Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της στο «Χ».

Ανάμεσα στις πτήσεις που αναστέλλει η αεροπορική εταιρία ήταν και μία πτήση επαναπατρισμού, η οποία ήταν προγραμματισμένη να φύγει σήμερα το πρωί από το Ντουμπάι.

Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.