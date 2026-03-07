Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της στο «Χ».
Ανάμεσα στις πτήσεις που αναστέλλει η αεροπορική εταιρία ήταν και μία πτήση επαναπατρισμού, η οποία ήταν προγραμματισμένη να φύγει σήμερα το πρωί από το Ντουμπάι.
Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.
All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.
⚠️Please do not go to the airport.
Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.
The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU
— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026