Η «ντροπή και η ευπρέπεια που κάποτε καθοδηγούσαν τους δημόσιους λειτουργούς έχουν πλέον χαθεί», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε ένα πολυαναμενόμενο σχόλιο που έστω και έμμεσα απαντά στο βίντεο που τον απεικόνιζε ως πίθηκο μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ.

Το βίντεο είχε δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ

Το βίντεο που επικρίθηκε ως ρατσιστικό δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έτυχε της υπεράσπισης του Λευκού Οίκου που χαρακτήρισε τις αντιδράσεις ως «ψεύτικη οργή». Η ανάρτηση αποδόθηκε αργότερα σε ένα μέλος του προσωπικού και διαγράφηκε.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys. There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

«Βαθιά προβληματική συμπεριφορά»

«Αυτό είναι το είδος της παράστασης κλόουν που εκτυλίσσεται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, φαίνεται ότι δεν προκαλεί καμιά ντροπή», συμπλήρωσε, μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πόντκαστ του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο οποίος πρόσκειται στους αντιπολιτευόμενους Δημοκρατικούς.

Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», τόνισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017), χωρίς να αναφερθεί άμεσα ούτε στο βίντεο, ούτε στον Ρεπουμπλικάνο διάδοχό του.

Πηγές: ertnews, AFP