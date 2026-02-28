Του Πολύβιου Κανέ

Αν και ο διαμεσολαβητής Badr Albusaidi, του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, έσπευσε στην Ουάσιγκτον προφανώς για να προλάβει το κακό, σε μία προσπάθεια να πειστούν οι ΗΠΑ πως στη Γενεύη σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ως προς τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Λευκός Οίκος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχαν εντελώς αντίθετη γνώμη.

Έτσι το πρωί του Σαββάτου και με την ολοκλήρωση της ιερής ημέρας προσευχής στο Ισλάμ που είναι η Παρασκευή, οι πύραυλοι των δύο συμμάχων έπληξαν στρατηγικούς στόχους στην Περσία. Ισφαχάν, Κομ, Τεχεράνη και Ταυρίδα στο στόχαστρο των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Εντύπωση προκάλεσε ωστόσο πως εξαρχής η επίθεση αυτή χαρακτηρίστηκε και επίσημα ως προληπτική. Μια προσπάθεια, προφανώς, να μειωθεί η συναισθηματική φόρτιση και να δοθεί το μήνυμα πως Ισραήλ και ΗΠΑ δεν προκρίνουν σε αυτήν τη φάση σαρωτικά κτυπήματα. Πιθανώς. Αλλά αμέσως ήρθε η απάντηση από την Τεχεράνη και από το περιβάλλον του Αγιατολάχ Χαμενεΐ πως η Περσία ετοιμάζεται για σαρωτικά αντίποινα. Πρόκειται για απλή ρητορική ή για κλιμάκωσης;

Οι δυτικές καγκελαρίες δεν αιφνιδιάστηκαν. Παρά τις διαβεβαιώσεις πως οι συνομιλίες Ιράν -ΗΠΑ θα συνεχιστούν στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα, όλα έδειχναν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα προέβαιναν τουλάχιστον σε μια θεαματική επιθετική ενέργεια με στόχο την κλιμάκωση της πίεσης προς την Τεχεράνη, αλλά και με τη σαφή διάθεση να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πως, δηλαδή, η Περσία δεν διαθέτει περιθώρια να επιμένει σε ένα σκληρό ανατολίτικο, παζάρι για τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς της πυραύλους.

Μετά τις 10 το πρωί οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωναν πως τα σχολεία και τα μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά, μια ενέργεια που κλιμακώνει την ένταση και μόνον, από τη στιγμή που σήμερα είναι Σάββατο και άρα τα πάντα δεν λειτουργούν.

Στο Ιράν οι πηγές του βρετανικού «Guardian» ανέφεραν πως από το πρωί καταγράφτηκαν δύο γύροι βομβαρδισμών.

Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέδιδε την χαρακτηριστική ανακοίνωση: «Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το καθεστώς τρομοκρατών να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Μία ταύτιση σχεδόν λέξη προς λέξη με τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου.

Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους πολίτες του Ιράν έχει ως εξής: «Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ”, “Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Είναι καιρός για όλους τους λαούς του Ιράν – Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλοχί και Ακβάχ – να απαλλαγούν από το βάρος της τυραννίας και να φέρουν στο προσκήνιο ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν». Ο αποκαλούμενος και διάδοχος του περσικού θρόνου, ο γιος του τελευταίου Σάχη έσπευσε να καρπωθεί τα όποια πολιτικά οφέλη από την επίθεση. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνεται πως η βοήθεια πουν υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν όντως τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάλεσε δε τους Ιρανούς πολίτες να εξεγερθούν.

Μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγνωστούν οι πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ. Η μεν ρητορική είναι ασφαλώς επιθετική και παραπέμπει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής παρέμβασης στο Ιράν και από την άλλη το περιβάλλον Τραμπ, προεξάρχοντος μάλιστα του ιδεολογικού εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, του Αντιπροέδρου Βανς επιμένει πώς δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε μία μακρόχρονή και ολοκληρωτική πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όλα θα εξαρτηθούν και από την ένταση της απάντησης της Τεχεράνης η οποία προφανώς βρίσκεται εν εξελίξει όπως αναφέρουν κάποιες πηγές στην Μέση Ανατολή.