Μοιάζει απλοϊκό στη σύλληψη αλλά είναι μία πρωτοβουλία, που θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια για ανθρώπους που λιμοκτονούν στη Γάζα.

Τα τελευταία 24ωρα άνθρωποι από τα παράλια της Αιγύπτου γεμίζουν πλαστικά μπουκάλια με ρύζι και φακές ή με βρεφικό γάλα σε σκόνη και τα πετούν στη θάλασσα, με την ελπίδα ότι μπορεί τα ρεύματα να τα στείλουν στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους, που στερούνται πλέον και τα χρειώδη για να επιβιώσουν, μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν στην ανθρωπιστική βοήθεια οι Ισραηλινοί.

Η πρωτοβουλία μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίσκει ήδη εκατοντάδες μιμητές στην Αίγυπτο.

The bottle of hope, promise & humanity & dignity says @Ahammadhaa : throw a million #bottlestogaza full of grain/rice #1MillionBottlesforGaza pic.twitter.com/pzQJvhFFX6

Τα βίντεο και οι αναρτήσεις, με την συγκλονιστική προσπάθεια ανθρώπων, που συμμερίζονται το δράμα των αποκλεισμένων στον παλαιστινιακό θύλακα κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύου.

🔴This isn’t the beginning it’s already happening. Osama Qashoo, the mind behind the original Freedom Flotilla and founder of @PalHouseLDN , speaks the truth in this video and it’s a truth the world has refused to face.

“Bottles of Love”

A unique message from the people of Egypt and Libya to Gaza

It’s not just dates.. It’s a blessing

It’s not just the food in these bottles

but:

There are prayers

It’s humane

“When politicians are silent, merciful people break silence with love”#GazaStarving pic.twitter.com/47H2Wzy5Us

