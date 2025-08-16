Με συνεχείς τηλεδιασκέψεις και καταιγισμό δηλώσεων περί αδιάσπαστης ενότητας και στήριξης προς την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να αντισταθμίσουν αυτό που ο πρώην Γερμανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, χαρακτήρισε ως «ένα καθαρό 1-0 υπέρ του Πούτιν» στην Αλάσκα.

Ωστόσο, το κέντρο βάρους μεταφέρεται εκ νέου στο Κίεβο, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλείται τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διευκρινίζει ότι στόχος δεν είναι απλώς μια εκεχειρία, αλλά μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος.

Στην αινιγματική προειδοποίηση του Βλαντίμιρ Πούτιν από την Αλάσκα, όπου αναφέρθηκε στους Ευρωπαίους «να μην εμποδίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί» και τόνισε ότι οι ρωσικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν «μια δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη», οι Βρυξέλλες απαντούν με δεσμεύσεις για ενισχυμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας αλλά και της Ευρώπης είναι απολύτως αναγκαίες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως σχολίασε ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου στην ουκρανική εφημερίδα Independent του Κιέβου, «ο Πούτιν ουσιαστικά βγήκε κερδισμένος σε αυτόν τον γύρο, καθώς απέσπασε κάτι χωρίς να δώσει τίποτα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν πούλησε την Ουκρανία». Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι από τη Μόσχα μπορούν να περιμένουν μόνο «εκφοβισμό και συγκαλυμμένες απειλές».

Αν και στην Αλάσκα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε λόγο για ανταλλαγές εδαφών, ευρωπαϊκά δημοσιεύματα υπενθυμίζουν ότι, λίγο πριν από τη σύνοδο, είχε δηλώσει πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να «παραχωρήσουν» γη.

Σύμφωνα με πηγή από το ουκρανικό προεδρικό γραφείο, που επικαλείται η Kyiv Independent, η πρόταση της Μόσχας προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, με αντάλλαγμα ρωσική υποχώρηση από τμήματα των περιφερειών Σούμι και Χάρκοβο.

Επιπλέον, ο Πούτιν ζήτησε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τα μέρη της Χερσώνας και της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, θέτοντας τις αξιώσεις αυτές ως προϋποθέσεις για την ειρήνη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τα ρωσικά αιτήματα, ωστόσο αυτή τη φορά περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον, χωρίς να επαναλάβει ρητά την επιμονή του στην εκεχειρία ως απαραίτητο πρώτο βήμα για τις διαπραγματεύσεις.