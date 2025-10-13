Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Σκανδιναβία και η Φινλανδία γίνονται μια νέα γραμμή μετώπου εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Γκλεν Ντίζεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Νορβηγίας, στο κανάλι του Judging Freedom, στο YouTube.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σκανδιναβία θεωρείτο περιοχή ειρήνης, καθώς η Φινλανδία και η Σουηδία δεν ήταν μέλη του ΝΑΤΟ, και η Νορβηγία ήταν μια χώρα εκτός ΝΑΤΟ—δεν φιλοξενούσε ξένα στρατεύματα και περιόριζε τις δραστηριότητές της στον Άπω Βορρά», υπενθύμισε ο καθηγητής.

Παρακολουθήστε από το 5:10 και έπειτα:

Σύμφωνα με τον Ντίζεν, μετά την ένταξη των δύο νέων χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, άρχισαν να ανοίγουν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή και αυτή άρχισε να μετατρέπεται σε μια τεράστια γραμμή μετώπου εναντίον της Ρωσίας, αποτελώντας ένα είδος «Ουκρανίας στον Βορρά».

Η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022. Η Φινλανδία έγινε το 31ο μέλος της συμμαχίας τον Απρίλιο του 2023 και η Σουηδία εντάχθηκε στο μπλοκ τον Μάρτιο του 2024.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνάντηση της Διεθνούς Λέσχης Συζήτησης Βαλντάι, χαρακτήρισε «ανόητη» την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Το πρώτο πράγμα στην ερώτησή σας είναι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ανοησία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση ενός από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε προηγουμένως σημειώσει ότι η Φινλανδία και η Σουηδία, με την ένταξή τους στη συμμαχία, δεν απέκτησαν ασφάλεια, αλλά μάλλον έχασαν την κυριαρχία τους στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής τους και την εξουσία τους στην παγκόσμια σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει παρατηρήσει πρωτοφανή δραστηριότητα του ΝΑΤΟ κατά μήκος των δυτικών συνόρων της. Η συμμαχία επεκτείνει τις πρωτοβουλίες της και τις αποκαλεί αποτροπή επιθετικότητας.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για την ανάπτυξη δυνάμεων του μπλοκ στην Ευρώπη. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο με το ΝΑΤΟ, αλλά σε ισότιμη βάση, και ότι η Δύση πρέπει να εγκαταλείψει την πολιτική της στρατιωτικοποίησης της ηπείρου.

Οι Βρυξέλλες θα αναπτύξουν στρατεύματα περιπολίας

Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της βίαιης εγκληματικότητας και αποκατάσταση της τάξη στην πρωτεύουσα, ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Theo Francken δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναπτύξει στρατιώτες σε περιπολίες στις Βρυξέλλες πριν από το τέλος του έτους, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για τον περιορισμό της εγκληματικότητας.

Η πόλη έχει καταγράψει περίπου 60 πυροβολισμούς μέχρι στιγμής φέτος- περίπου ένα τρίτο από αυτούς κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών – με αποτέλεσμα δύο θανάτους, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Ασφαλείας και Εσωτερικών Bernard Quentin περιέγραψε την κατάσταση ως «καταστροφή», προειδοποιώντας ότι οι εγκληματικές συμμορίες είχαν αυξηθεί.

Σε συνέντευξή του στην Le Soir που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Francken, μέλος του Φλαμανδικού Εθνικιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι δεν αντιτάσσεται στην ανάπτυξη στρατευμάτων, αλλά επέμεινε ότι πρέπει να είναι νομικά δικαιολογημένη και να περιορίζεται σε βασικά καθήκοντα ασφαλείας.

«Είμαι πάντα ανοιχτός στην αύξηση της ασφάλειας στις Βρυξέλλες. Η κατάσταση έχει γίνει τρομερή, τόσο όσον αφορά την ασφάλεια όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Η ασφάλεια βαρύνει την αστυνομία, όχι τον στρατό. Είναι δυνατόν να βάλουμε στρατιώτες στους δρόμους πριν από το τέλος του έτους; Δεν είπα ναι, αλλά δεν είπα όχι».

Μια πρόσφατη έκθεση Euronews περιέγραψε τις Βρυξέλλες ως «πρωτεύουσα του εγκλήματος πυροβόλων όπλων της Ευρώπης», σημειώνοντας ότι πολλά από τα περιστατικά συνέβησαν σε γειτονιές που συνδέονται με τη δραστηριότητα των συμμοριών και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον Statbel, το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής του Βελγίου, το 46% των κατοίκων των Βρυξελλών είναι ξένοι (27% εκτός της ΕΕ), σε σύγκριση με το 18% σε εθνικό επίπεδο, μια δημογραφική μετατόπιση που οι αξιωματούχοι λένε ότι έχουν εμβαθύνει τις κοινωνικές προκλήσεις και την ασφάλεια της πόλης.