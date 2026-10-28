Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 28 Οκτωβρίου στην Ισπανία.

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας δήλωσε ότι επετράπη σε τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης λόγω ακινητοποιημένου τρένου στις γραμμές μπροστά του, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, ελήφθη η λανθασμένη απόφαση να επιτραπεί στο τρένο της Renfe να ξεκινήσει ξανά την πορεία του.

Βίντεο από drone από το σημείο της τραγωδίας:

Ο ίδιος μίλησε για «ανεξήγητη» επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από την τεχνική βλάβη του συστήματος ασφαλείας του δικτύου (LZB).

«Είναι το κέντρο ελέγχου που, μέσω των χειριστών του, είναι αυτό που λαμβάνει την απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, υπό συνθήκες που, από τη δική μας οπτική, είναι ανεξήγητες», δήλωσε ο Όσκαρ Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι είναι «συντετριμμένος» από την τραγωδία.

El Pais: «Πρόκειται για ανθρώπινο λάθος»

Η ισπανική εφημερίδα El Pais έγραψε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους μέχρι στιγμής 68 νεκρούς: «πηγές της κεντρικής κυβέρνησης αποδίδουν το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, το οποίο οδήγησε σε σύγκρουση ενός τρένου AVE με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στη γραμμή. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 540 επιβάτες ταξίδευαν στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν».

Τα συντρίμμια των βαγονιών μετά το δυστύχημα:

Τουλάχιστον 68 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Ισπανία ανήλθε στους 68.

Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, με τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας να συγκρούονται στην επαρχία του Τολέδο και αρχικά τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 30 νεκρούς και 80 τραυματίες με τους 50 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες αυτή την ώρα είναι 54, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι 15 είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα κατεστραμμένα βαγόνια και οι ισπανικές Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα καταστροφής.

«Η Ισπανία πενθεί»

«Όλη η Ισπανία πενθεί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 68 άνθρωποι στην Ούρδα, σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

«Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως το ζήσαμε», συνέχισε ο ίδιος, αναφερόμενος στην τραγωδία στο Ανταμούζ, με 46 νεκρούς τον Ιανουάριο στην Ανδαλουσία.

Εικόνες από την εθνική τραγωδία στην Ισπανία:

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Ανταμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.