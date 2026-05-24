Κοντά σε συμφωνία φαίνεται ότι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Ιράν και ΗΠΑ, με το διπλωματικό παρασκήνιο να είναι ιδιαίτερα έντονο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία, εφόσον τελικά επιτευχθεί, θα έχει τη «σφραγίδα» του Ντόναλντ Τραμπ και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν το τελικό «ΟΚ».

Την ίδια στιγμή, αντιρρήσεις για τη συμφωνία εκφράζουν διάφοροι κύκλοι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συνομίλησε χθες βράδυ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο».

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν και να απομακρυνθεί από το έδαφός του το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.

«Η πολιτική μου, όπως και αυτή του προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη αλλά ταυτόχρονα επιφυλακτική. Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Axios, δεν αναμένεται άμεση κατάληξη στις διαπραγματεύσεις, καθώς απαιτούνται αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική ηγεσία. Παρότι εκφράζεται η εκτίμηση ότι μια υπογραφή μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αναγνωρίζεται ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα μπορούσε ακόμη και να ανατραπεί.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμερικανικές παρεμβάσεις σε βασικούς όρους της υπό συζήτηση συμφωνίας, με χαρακτηριστικότερο ζήτημα την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσιγκτον συνεχίζει να επιβραδύνει την πρόοδο των συνομιλιών, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία.

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»

Εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση για την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν στο Truth Social, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτίθεται και πάλι στον Μπαράκ Ομπάμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε μετρητά και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ούτε ξέρει τι περιλαμβάνει. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευσή της. Γι’ αυτό μην ακούτε τους αποτυχημένους, που κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν ξέρουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες».

Ρούμπιο: Η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά δεν μπορεί να κλείσει «σε 72 ώρες πάνω σε χαρτοπετσέτα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες».

Ειδικότερα, ο Ρούμπιο δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Times» ότι η συμφωνία με το Ιράν είχε εξασφαλίσει περιφερειακή υποστήριξη, αλλά μια πυρηνική συμφωνία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σε 72 ώρες, γραμμένη στο πίσω μέρος μιας χαρτοπετσέτας».

«Έτσι, αυτή τη στιγμή, έχουμε επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή που υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση» είπε.