Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες πολέμου, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά πριν συνάψουν την ιστορική τους συμφωνία, η οποία θα βάλει τέλος στις συρράξεις.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ωθώντας την Τεχεράνη να επιτεθεί στο Ισραήλ και σε κράτη συμμάχους των Αμερικανών στον Κόλπο, καθώς επίσης οδήγησε και στο να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο παγκοσμίως.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη έλαβαν το «πράσινο» φως από το κορυφαίο «επίπεδο» της ιρανικής ηγεσίας, σημειώνοντας παράλληλα πως έχει επέλθει μια προ-συμφωνία, στην οποία εμπλέκονται τόσο διεθνείς, όσο και περιφερειακές δυνάμεις.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για την συμφωνία

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ακύρωσα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε το βράδυ.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο ως προς τη φιλοσοφία τους, όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

«Για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια οι ΗΠΑ εξέφρασαν σεβασμό προς το Ιράν»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική και το Ιράν συμφώνησαν να «σεβαστούν η μια την κυριαρχία της άλλης χώρας», με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου που έχει πλήξει την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι μετά από 47 χρόνια, οι ΗΠΑ εξέφρασαν γραπτώς τον σεβασμό τους για τη χώρα του, όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB News.

«Ομοίως, οι δύο πλευρές θα σεβαστούν την κυριαρχία η μία της άλλης. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που, μετά από 47 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ρητά τον σεβασμό τους για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το αναφέρουν αυτό και το διατυπώνουν γραπτώς, και μας ζητούν, σε αντάλλαγμα, να σεβαστούμε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Αραγτσί.

«Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο»

Για τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε πως «υπάρχει επίσης το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες του. Η άρση των ναυτιλιακών περιορισμών, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων και τα θέματα που θα περιλαμβάνει, το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, η άρση των κυρώσεων, η ανοικοδόμηση στο πλαίσιο ενός σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, οι μηχανισμοί του οποίου θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων διαπραγματεύσεων και άλλα ζητήματα που θα προκύψουν».

Ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε ακόμη πως το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης αναβλήθηκε και αναμένεται να το θίξουν στο «στάδιο της τελικής συμφωνίας για διάφορους λόγους».

«Δεσμεύεται να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και μας ζητά να δεσμευτούμε να μην παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Αυτό γίνεται αποκλειστικά με βάση την ισότητα», σημείωσε κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.